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Rusya nükleer füze konuşlandırdı

Rusya nükleer füze konuşlandırdı.9543
  • Giriş : 15.02.2017 / 08:41:00

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Rusya ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Rusya'nın 1987 yılında imzalanan ve orta menzilli karadan atılan füzeler yasaklanmıştı. ABD ise 'Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nın Rusya Federasyonu tarafından ihlal ediliğini öne sürdü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın isim vermeden Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Rusya'nın son birkaç yıldır geliştirip test ettiği SSC-8 nükleer başlıklı karadan fırlatılan güdümlü füze bataryasını Volgograd yakınındaki füze test üssü olan Kapusting Yar'dan alıp operasyonel bir üsse konuşlandırdığı öne sürüldü.

Haberde, Rusya'nın Kapusting Yar üssünde iki SSC-8 bataryası bulunduğu ve bunlardan birinin geçen Aralık ayında başka bir yere taşındığı savunuldu.

İstihbarat raporlarında deneme aşamasında olduğunu belirtmek için Amerikan istihbaratının güdümlü füze sistemini SSC-X-8 olarak nitelediği bilgisinin paylaşıldığı haberde, bir süredir raporlarda füzenin artık deneme aşamasında bulunmadığı ve operasyonel olduğuna işaret edecek şekilde "X" harfinin çıkarıldığı iddiasına da yer verildi.

"RUSYA'NIN İHLALLERİ İNCELENMELİ"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Laura Seal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istihbarat konularına yönelik yorumda bulunmayacağını ancak Rusya'nın uzun süredir Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı ihlal ettiğini ileri sürdü. Seal, şunları kaydetti:

"Savunma Bakanlığı, Rusya'nın ihlallerinin Avrupa ve Asya'nın güvenliğine risk teşkil ettiği konusunda daha önce kaygılarını belirtmiş ve Rusya'nın antlaşmaya sadık kalmasını beklediğine yönelik beklentisini ortaya koymuştu. ABD ve müttefiklerine yönelik güvenlik sonuçlarını değerlendirmek üzere Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ihlallerinin incelenmesini destekliyoruz."

Eski Başkan Barack Obama döneminde ABD yönetimi söz konusu füze sistemleriyle ilgili Rusya'yı defalarca uyarmıştı. Geçen yıl Kongrede bir oturumda konuşan ABD Avrupa Komutanlığı ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Philip Breedlove, Rusya'nın SSC-8 füzelerini kullanıma sokmasının Avrupa'da 'cevapsız bırakılmayacak bir gelişme' olacağını ifade etmişti.

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