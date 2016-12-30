Rusya: Obama'yı kamçılasanız ne olur!
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerika'nın Rus diplomatları sınırdışı etme kararını değerlendirdi.
Zaharova, Facebook hesabından Rus atasözü üzerinden Amerika Başkanı Barack Obama ile dalga geçti.
Obama'nın kendi halkını aşağıladığını belirten Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Facebook hesabından "Fakat bir Rus atasözünde dendiği gibi, Obama’yı kamçılasanız ne olur ki… Bugün ABD’liler ne teröristler ne de düşmanlar tarafından değil, kendi başkanları tarafından küçük düşürüldü. Bu kez Washington’a tokadı, kendi efendisi attı" diye yazdı.
Zaharova'nın Washington'a ağır eleştiriler getirdiği açıklaması şöyle:
"Bunu yıllardır söylüyoruz: 8 yıldır Beyaz Saray’da olanlar… Bunlar iktidar değil, dış politikanın beceriksiz, hayal kırıklığı yaşatan ve dar görüşlü grubu. Bugün Obama bunu resmi olarak kabul etti. En şaşırtıcı olanıysa, iki dönemlik başkanlık süresi boyunca uluslararası arenada hiçbir başarıya ulaşamayan Obama’nın, bunun yerine iktidarına 'kara bir lekeyle' nokta koyması.
Bu gruptan bir tek Kerry’ye üzülüyorum. Zira Kerry müttefik olmasa da profesyonel olmaya ve insani saygınlığını korumaya çalışıyordu. Üzerindeki iş arkadaşları ise dört yıl onunla alay etti, ona çelme taktı, çalışmasına müsaade etmedi.
Tanrı Kerry’nin çekmek zorunda kaldıklarını kimseye çektirmesin. Sayın Kerry, ABD’nin bu zorlu zamanlarında izin verin size dayanışmaya yönelik sözler sarf etmek isterim. Siz ülkenizin dış politikasının çökmesini önlemek için elinizden geleni yaptınız. Fakat bir Rus atasözünde dendiği gibi, Obama’yı kamçılasanız ne olur ki…
Bugün ABD’liler ne teröristler ne de düşmanlar tarafından değil, kendi başkanları tarafından küçük düşürüldü. Bu kez Washington’a tokadı, kendi efendisi attı.
Perde kapandı, kötü oynanan oyun bitti. Tüm dünya, salonun ta ön sıralarından balkonlara kadar, ABD’nin prestijine, yönetimine Barack Obama ve yarı cahil dış politika ekibi tarafından vurulan yıkıcı darbeyi görüyor. ABD’ye hiçbir düşmanı bundan daha kötüsünü yapamazdı."
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