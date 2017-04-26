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Rusya: Operasyon kabul edilemez

Rusya: Operasyon kabul edilemez.19215
  • Giriş : 26.04.2017 / 20:45:00

Rusya yönetimi tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin operasyonunun "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

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Rusya, TSK'nın yaptığı operasyonlar için "kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde yürüttüğü hava harekatına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye'nin Sincar ve Karakoçak'taki operasyonları kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Sincar ve Karaçok operasyonu kabul edilemez. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'nin adımları ortak mücadeleye hizmet etmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan: Haber verildi

Erdoğan, dün Reuters'a yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "ABD ya da koalisyon onay vermediğini" açıkladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şengal operasyonu için ABD, Rusya ve Kuzey Irak'ın bilgilendirildiğini söylemiş ve "Operasyonda 5-6 peşmergenin öldüğü bilgisi geldi; bu bizim için arzu edilmeyen bir konuydu; bildirime rağmen bunun olması bizi üzdü" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de de tepki göstermişti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, TSK'nın Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan hava harekâtlarına tepki göstermiş ve "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta ne ABD'yle ne de IŞİD karşıtı koalisyonla uygun bir koordinasyon oluşturmadan saldırılar düzenlemesinden çok endişeliyiz. Endişemizi Türk hükümetine ilettik" demişti.

Rusya Dışişleri bakanı: Müzakere sürecine olumsuz etki

Rusya Dışişleri Bakanı Gatilov da "Türkiye'nin eylemleri konusunda bizi bilgilendirip bilgilendirmediğini bilmiyorum. Fakat bunun gibi onaysız düzenlenen her askeri operasyon bölgedeki genel duruma ve müzakere sürecine olumsuz etki ediyor" demişti.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy da, Rusya'nın Suriye hava sahasının tamamını kontrol ettiğini belirtti. Rudskoy, "Suriye'deki askeri faaliyetlerin yönetilmesi amacıyla çok kademeli idare sistemi kuruldu. Bu, Rusya'nın Hmeymim üssünden Suriye hava sahasının tamamını kontrol etmesine imkan sunuyor" dedi.

Terörist o komutanın yanında!

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