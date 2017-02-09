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Rusya: PKK terör örgütü değildir!

Rusya: PKK terör örgütü değildir!.25721
  • Giriş : 09.02.2017 / 08:15:00

Rusya'dan terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG hakkında şoke eden bir açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin yardıma boğduğu terör örgütü YPG ile ilgili Türkiye bir şok daha yaşadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Başkanı Botsan, PKK ve YPG'yi terörist olarak tanımadıklarını açıkladı.

Resmi RİA haber ajansına yaptığı açıklamasında terör örgütü PKK ile Suriye’deki uzantısı YPG’ye Rusya’nın nasıl baktığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Botsan, “Rusya Federasyonu, Türkiye’deki PKK ile Suriye’deki YPG’yi terörist örgütler olarak görmüyor. Rusya’da bu iki örgüt, resmi terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Bu bir gerçek, durum böyle. Bunun yanı sıra terör olaylarına karşı hassas davranıyoruz. Terör eylemi gerçekleştiren şahıslar hakkında yürütülen soruşturma sonuçlarına göre değerlendirmemizi yapıyoruz” dedi. Botsan ayrıca Rusya ile Türkiye arasında son aylarda yürütülen Suriye’deki yakın işbirliği hakkında da konuşarak “Rusya ile Türkiye Suriye toprak bütünlüğünü destekliyor” dedi. Ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geleceğinin iki ülke arasında sürdürülen Suriye işbirliğinde çok daha geri planlarda olduğunu öne sürdü.

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