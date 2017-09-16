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Rusya PKK'yı vurdu

Rusya PKK'yı vurdu.15231
  • Giriş : 16.09.2017 / 16:47:00

Rusya donanmasına ait savaş uçakları, terör örgütü PKK'yı vurdu.

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Rusya donanmasına ait savaş uçakları, terör örgütü PKK üyesi 45 militamı öldürdü.

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