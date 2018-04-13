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Rusya S-400 füze sistemleri için tarih verdi

Rusya S-400 füze sistemleri için tarih verdi.18113
  • Giriş : 13.04.2018 / 12:45:00

Rusya Federasyonu, S-400 füze sistemleri için tarih verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işlerden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin'den beklenen açıklama geldi. Kojin, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerinin 2019 yılı sonunda yollanacağını bildirdi.

Rus yayın kuruluşu Sputnik Türkiye'de yer alan habere, gazetecilerin Türkiye’ye S-400 sevkiyatının ne zaman başlayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Kojin "2019 sonuna yaklaşırken" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, sevkiyatın 2019 ortasında yapılabileceği iddialarını ise doğrulamadı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını belirtmişti.

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