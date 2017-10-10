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Rusya: S-400'ler Türkiye'de üretilebilir

Rusya: S-400'ler Türkiye'de üretilebilir.18113
  • Giriş : 10.10.2017 / 08:16:00

S-400 füze sistemleri ile ilgili Moskova'dan önemli bir açıklama geldi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi. Peskov, Rusya ve Türkiye'nin anlaşmaya vardığı S-400 füze savunma sistemlerinin üretim teknolojisinin Türkiye'ye verilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Rusya’nın Türkiye topraklarında ortak S-400 üretimi yapılması için Ankara’ya teknoloji transferi yapıp yapmayacağı sorulan Peskov “Bu konuda temaslar ve görüşmelerin uzmanlar düzeyinde yürütüldüğünü söyleyebilirim” cevabını verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün “Ülkemizin hava ve füze savunmasında uzun süredir devam eden bir yetenek açığı var. Bölgemizde artan hava ve balistik füze tehdidi karşısında bu eksikliği mümkün olan en kısa sürede gidermemiz lazım. Bu proje hakkında suni tartışmalar gördük. Ulusal güvenliğimiz söz konusu olduğunda, gerekli gördüğümüz her adımı atacağız. Rusya’yla siyasi ilişkilerimiz iyi düzeyde ilerliyor, son dönemde yakaladığımız ivmeyi koruyoruz. Başta liderlerimiz arasında olmak üzere bütün düzeylerde yakın diyalog mevcut. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin perşembe günü Ankara’daydı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiler. Biz orta ve uzun vadede ortak üretim konusunda prensipte anlaştık. Ruslar buna yanaşmazsa başka bir ülkeyle yaparız anlaşmayı. Ama bize resmi olarak olumsuz bir bilgi gelmedi. Putin’in bizzat kendisi dedi ki -ben de o toplantıdaydım- ‘Ortak üretim konusunda birlikte adım atabiliriz hatta teknoloji de güncellenir, 500’ler çıkar’ diye de konuşuldu. Ancak şu anda vardığımız mutabakat alımla ilgili” dedi.

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