Rusya: Soğuk savaş bitmedi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Batı arasındaki gerginliğin suni olduğunu belirterek Amerikalı ve Avrupalı siyasetçilerin sözlerine bakıldığında Soğuk Savaş'ın hala devam ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın liberal dünya düzenini bozduğuna dair suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
53. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Lavrov, "Rusya'yı ve yeni küresel nüfuz merkezlerini liberal dünya düzenini bozmaya çalışmakla suçlayanlarla aynı görüşte değiliz" dedi.
Rusya'nın hiçbir ülkeyle çatışma arayışı içinde olmadığını ancak kendi çıkarlarını koruyabileceğini belirten Lavrov, Rusya ile Batı arasındaki gerilimin 'suni' olduğunu vurguladı.
'RUSYA İLE BATI ARASINDAKİ GERİLİM SUNİ'
Rusya Dışişleri Bakanı, "Moskova görüşlerini hiçbir zaman gizlemedi. Vancouver'dan Vladivostok'a kadar ortak güvenlik, komşuluk ve gelişme alanı oluşturulması için eşit seviyede çalışma yapılmasını önerdi ve öneriyor. Kuzey Amerika, Avrupa ve Rusya arasında son yıllarda yaşanan gerilim doğal değil. Hatta bunun suni olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Batılı siyasetçilerin Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmalarını değerlendiren Lavrov, yapılan açıklamaların Soğuk Savaş'ın henüz bitmediğini gösterdiğini belirtti.
Lavrov, "Bir söz vardır: Savaşlar insanların kafalarında başlar ve mantıken yine orada bitmelidir. Ancak bazı ABD ve Avrupalı siyasetçilerin konuşmalarına bakılırsa, Soğuk Savaş'ın henüz bitmediği görülüyor" diye konuştu.
'NATO, SOĞUK SAVAŞ KURULUŞU OLARAK KALDI'
Bu çerçevede NATO'nun Soğuk Savaş kuruluşu olarak kaldığının altını çizen Lavrov, şu ifadeleri kullandı: "NATO ile askeri işbirliğini yeniden başlatmamız gerekiyor ancak Genel Sekreter (Jens) Stoltenberg, dün yardımcılarının yanında NATO'nun işbirliğine hazır olduğunu söyleyemedi. Bu üzüntü verici."
Rus bakan, askeri işbirliğini yeniden tesis etmenin çekinceleri ve şüpheleri ortadan kaldırmak adına önemli olduğunu da vurguladı.
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