Rusya, Suriye'de muhaliflerle anlaştı
Rusya Federasyonu, Suriye'de muhaliflerle yaptığı anlaşma gereği Suriye ordusunun ve rejim destekçisi milislerin Dera kasabasının doğusundan çekilebileceğini duyurdu.
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