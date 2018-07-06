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Rusya, Suriye'de muhaliflerle anlaştı

Rusya, Suriye'de muhaliflerle anlaştı.18858
  • Giriş : 06.07.2018 / 17:38:00

Rusya Federasyonu, Suriye'de muhaliflerle anlaştığını duyurdu.

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Rusya Federasyonu, Suriye'de muhaliflerle yaptığı anlaşma gereği Suriye ordusunun ve rejim destekçisi milislerin Dera kasabasının doğusundan çekilebileceğini duyurdu.

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