Rusya: Trump köşeye sıkıştırıldı!
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifası ile ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Federasyonu Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kosaçev, Trump ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Reuters'ın haberine göre üst Rusya Federasyonu Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Ya Trump köşeye sıkıştırıldı ya da yönetime Rusya karşıtı duygular bulaştı" yorumunda bulundu.
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