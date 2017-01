Rusya: Trump'la ilişkilerimiziden umutluyuz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Obama hükümeti ile yaşanan sorunların Trump ile yaşamacağı konusunda umutlu olduklarını belirtti. Lavrov ayrıca konuşmasında ABD'li istihbarat servislerinin Washington'da görev yapan Rus diplomatları kendilerine çekmeye yeltendiklerini açıkladı.Rusya, Suriye hükümetine askeri yardım göstermeyi kabul edip ülkede bir terörle mücadele operasyonu başlatarak doğru olanı yaptı. Başkenti iki-üç hafta içerisinde teröristlerin eline geçmek üzere olan ülkenin (Suriye) yardım çağrısına olumlu yanıt vererek doğru davrandık. Teröristleri Şam'dan geri püskürtmeyi ve Suriye ordusuna Halep'in kurtarmasında yardım etmeyi başarmamız çok önemliydi.Rusya'nın siber saldırılarla başka ülkelerdeki seçimleri etkilemeye çalıştığı yönündeki iddiaları için "Yoktan kanıt var etmeye çalışıyorlar. Bu iddiaların hepsi dayanaksız" dedi. Rusya'nın Trump hakkında şantaj malzemesi olarak kullanılabilecek bilgiler topladığı iddiasını içeren dosyanın yazarı olduğu belirlenen İngiliz istihbaratçınınsa 'bir şarlatan' olduğunu söyledi.Rusya, Suriye'deki hava ve deniz güçlerinin işlev görmesini başka bir ülkenin yardımı olmadan sağlayabilecek durumda.Lavrov, Trump'ın Times gazetesine verdiği röportajda, nükleer silahlarını azaltması karşılığında Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırabileceği mesajını vermesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:"Trump'ın açıklamalarını, silahsızlanma karşısında yaptırımların kaldırılmasını teklif ettiği şeklinde algılamadım. Karşılıklı silahsızlanma konusunu Trump göreve geldikten sonra konuşmaya hazırız."ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırımları kaldırma karşılığında nükleer silahların azaltılmasını önerdi."(Suriye görüşmelerinde) eksik olan, sahadaki durumu gerçekte belirleyenlerin katılmıyor oluşuydu. Bunlara isterseniz silahlı militan, isterseniz de silahlı muhalif gruplar deyin" ifadelerini kullanan Lavrov şöyle devam etti:"Rusya ve Türkiye'nin, ellerinde silahları ile birbirleriyle karşı karşıya gelen bu kişileri sürece çekme girişimleri ile —Suriye hükümetinin de silahlı muhaliflerin saha komutanları ile ateşkes anlaşmasını imzalaması ardından— ileriye doğru çok önemli bir adım attık."Astana görüşmelerinin amacı, Suriye'deki ateşkes rejimini güçlendirmek ve muhalif saha komutanlarının siyasal sürece katılmasını sağlamak. Suriye'deki her silahlı grup ateşkes sürecine katılabilir.Suriye'nin federalleşip federalleşmeyeceğine sadece Suriyeliler karar verebilir. Ben değil.Lavrov şöyle devam etti: "Her ülkenin kendi gelişiminden sorumlu olduğu konusunda Trump'ın görüşünü paylaşıyorum. Trump'ın ekibi ile Suriye'de yapacağımız işbirliğinin, (ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi ile yaptığımıza göre daha etkili olacağını umuyorum. Trump yönetiminden temsilcilerin Astana'da 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edilmesini doğru buluyoruz ve (Astana'ya) geleceklerini umuyoruz."Öte yandan Lavrov, "Rusya ve Trump yönetiminin ilk resmi teması Astana'daki görüşmelerde gerçekleşebilir" diye de ekledi. Kremlin: Henüz Putin-Trump görüşmesi için hazırlık yapılmıyorABD başkanlığına seçilen Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önümüzdeki haftalarda görüşme yapılacağı yönündeki haberlere Kremlin'den yalanlama geldi.Lavrov, 20 Ocak'ta görevi devralacak seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump içinse şunları söyledi: "ABD ile ilişkilerimizin geleceğinin nasıl olacağı, Trump yönetiminin göreve gelmesi ardından anlaşılacak. Trump'ın, yönetimi döneminde terörle mücadeleyi önceliklerinden biri yapacağı yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz."ABD'li istihbarat servislerinin Nisan 2016'da Washington'da görevli üst düzey bir Rus diplomatı yanlarına çekmeye çalıştığını açıklayan Lavrov, şöyle devam etti:"ABD istihbarat servisleri son yıllarda Rus diplomatları yanlarına çekme çabalarını belirgin biçimde artırdı. Obama yönetiminde Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nde görevli olan diplomatlara özel bir baskı uygulandığı iddialarıysa asılsız. Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nde görevli olan diplomatlar pek çok kez Rus muhalefeti tarafından düzenlenen protestolara katıldı."ABD istihbaratının bir Rus diplomata ajanlık önerdiğini ve bu nedenle eski Rusya Başbakanı Yevgeniy Primakov'un tedavisi için gereken nadir bulunan bir ilacın gecikmeyle temin edildiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD istihbaratının Primakov'un ölümünde katkısı olabileceğini belirtti.Lavrov ABD, AB ve NATO ile taraflardan her birinin eşit haklara sahip olduğu ilişkiler geliştirmeye hazır olduklarını altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov basın toplantısına uluslararası terörizm tehdidine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak başladı. Terörizmin 2016'daki ana uluslararası tehdit olduğunu söyleyen Lavrov, uluslararası toplumun terörle mücadele için hâlâ ortak bir cephe oluşturamamış olması nedeniyle üzüntü duyduklarını söyledi. Lavrov, terör tehdidinden bahsederken Rusya'nın suikasta kurban giden Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u da andı.