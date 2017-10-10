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Rusya: Türkiye kuralları sertleştirdi

Rusya: Türkiye kuralları sertleştirdi.19215
  • Giriş : 10.10.2017 / 22:06:00

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Türkiye'nin Rus tarım ürünlerinin sevkiyat kurallarını sertleştirdiğini açıkladı.

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Büyüyen Beşik

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Türkiye ile Rusya arasındaki tarım ticareti ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya, Türkiye'nin yeni kurallarına neden olarak gösterdiği tedbirleri almadı. Bu, partnerlerimizin uygulamaya koyduğu tek taraflı bir tedbir" dendi.

"İPTAL EDİLMESİNİ UMUYORUZ"

Türkiye'nin uygulamaya koyduğu yeni kuralların sonuçlarının Türkiye ve Rusya ticari danışmanlar ve ataşe birimlerinde belgelerin onayıyla ilgili sürecin nasıl işleyeceğine bağlı olduğunu ifade eden bakanlık, "Türk tarafının Rus ürünleri sevkiyatına getirdiği yeni kuralların en kısa zamanda iptal edilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye'deki Ticaret Temsilciliği'nin en yakın zamanda Türkiye ekonomi ve tarım bakanlıklarının yetkilileriyle görüşmeyi planladığı teyit edilen açıklamada, şu sözlere yer verildi: "İlgili başvuru yapıldı. Partnerlerin yanıtı bekleniyor"

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