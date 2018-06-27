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Rusya-Türkiye maçı Soçi'de oynanacak!

Rusya-Türkiye maçı Soçi'de oynanacak!.27012
  • Giriş : 27.06.2018 / 13:26:00

Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya geleceği maç Soçi'de oynanacak.

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Büyüyen Beşik

A Milli Takım Futbol Takımı'nın Rusya ile karşı karşıya geleceği maçın Soçi'de oynanacağı açıklandı. Kritik maç 14 Ekim'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlıların Rusya ile Soçi kentindeki Fisht Stadı'nda yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Millilerin, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül'de Rusya ile yapacağı ilk maçın Trabzon'da, 10 Eylül'deki İsveç maçının ise Solna'da oynanacağı daha önce  açıklanmıştı.

Trabzon'daki Rusya maçı Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Solna'daki İsveç maçı da Friends Arena'da TSİ 21.45'te  oynanacak.

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