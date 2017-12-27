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Rusya, Türkiye ne kara ödedi açıkladı

Rusya, Türkiye ne kara ödedi açıkladı.19215
  • Giriş : 27.12.2017 / 09:45:00

Rusya'dan Türkiye'ye satılan S-400 füze sistemleri ile ilgili bilgi geldi.

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Sepet Beşik

Rusya'dan alınan ve o tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bozulduğu alışveriş ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanu Sergey Çemezov, Türkiye'nin 4 adat S-400 sistemi bataryasını 2,5 milyar dolara aldığını bildirdi.

Kommersant gazetesine konuşan Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak,Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve  bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti.

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