Rusya, Türkiye ne kara ödedi açıkladı
Rusya'dan alınan ve o tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bozulduğu alışveriş ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanu Sergey Çemezov, Türkiye'nin 4 adat S-400 sistemi bataryasını 2,5 milyar dolara aldığını bildirdi.
Kommersant gazetesine konuşan Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak,Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti.
SPUTNİK
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