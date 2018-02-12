Rusya, Türkiye ve İran yeniden toplanıyor
Suriye'nin kaderinin belirleneceği kritik zirve için açıklama geldi. Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları Mart ayında Astana'da toplantı yapacak.
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