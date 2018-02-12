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Rusya, Türkiye ve İran yeniden toplanıyor

Rusya, Türkiye ve İran yeniden toplanıyor.21539
  • Giriş : 12.02.2018 / 11:44:00

Rusya Federasyonu, Türkiye ve İran Astana'da yeniden toplanıyor.

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Suriye'nin kaderinin belirleneceği kritik zirve için açıklama geldi. Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları Mart ayında Astana'da toplantı yapacak.

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