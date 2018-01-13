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Rusya, Türkiye'yi listeden çıkardı

Rusya, Türkiye'yi listeden çıkardı.19215
  • Giriş : 13.01.2018 / 11:28:00

Rusya İçişleri Bakanlığı,Türkiye ile ilgili skandal bir karar aldı.

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Sepet Beşik

Son dönem İdlib konusunda küçük bir krizin patladığı Moskova-Ankara ilişkilerinde işler yoluna girerken Rusya İçişleri Bakanlığı'nın çalışankarını tatil yapacakları ülkeler arasına Türkiye'yi alamaması üzdü.

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR sayfasından yapılan açıklamada, listeye Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Turkmenistan, Özbekistan, Güney Osetya, Abhazya, Küba, Vietnam, Filistin ve Çin’in dahil edildiği duyurdu.

Açıklamada ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Güney Osetya turlarının az gelişmiş durumda bulunduğu, Turkmenistan için vize gerektiği kaydedildi.,

Bilindiği üzere 2015-2016 yıllarında bu listede Suriye, Tunus, Tayland, Myanmar ve Nikaragua’nın yanı sıra Mısır ve Türkiye bulunuyordu.

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