Facebook Twitter Rss

Rusya, Ukrayna sınırına asker gönderdi

Rusya, Ukrayna sınırına asker gönderdi.17583
  • Giriş : 04.07.2017 / 14:43:00

Rusya Federasyonu, Ukrayna sınırına toplam 60 bin asker gönderdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Rusya, Kırım bölgesi için harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna sınırına toplam 60 bin kişilik askeri birlik gönderdiğini bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Ivan Rusnak, Rusya’nın Ukrayna sınırında geçici olarak işgal altında olan Donbass ve Kırım bölgesine 60 bin askeri birlik gönderdiğini bildirdi. Rusnak, Rose-Roth Grişimi çerçevesinde Kiev’de yapılan Nato Parlamenter Meclisi’nin 95. Seminer’inde yaptığı konuşmada, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ın geçici olarak işgal altına alınmış olan bölgelerinde konuşlandırılan Kırım Birleşik Güçleri dahil, Rusya’nın birleşik askeri gücünün Ukrayna sınırı boyunca ve Kırım’da silahlı ve eğitimli asker sayısının 60 bini aştığını bildirdi. Rusnak, Rus Birlikleri’nin Tochka taktik füze sistemi, tanklar, zırhlı savaş araçları, topçu sistemleri ve çoklu fırlatma roket sistemleri ile donatılmış olduğunu aktardı.

TRT

Mümtazer Türköne'ye hapis!

Kamerunlu Eto'o sağlık kontrolünden geçti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya'dan ABD'ye: Sabrımız taşmak üzere

Rusya'dan ABD'ye: Sabrımız taşmak üzere

Rusya'dan ABD'ye 2 diplomatik yerleşke ile ilgili sert tepki geldi.

İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi

İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi

Alarm verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın paniği yaşanıyor.

 

Vali, kapattırdığı plajda güneşlendi!

Vali, kapattırdığı plajda güneşlendi!

New Jersey Valisi Chris Christie, kapattırdığı plajda güneşlendi.

Yunanistan'dan açıklama: İhbar yapıldı

Yunanistan'dan açıklama: İhbar yapıldı

Yunan botundan Türk yük gemisine ateş açılmasının ardından Atina'dan ilk açıklama geldi.

 

Suriye parasına Esad portresi

Suriye parasına Esad portresi

Beşar Esad'ın portresi Suriye parasının üzerinde yer alacak.

Katar açıkladı: Savaşa hazırız!

Katar açıkladı: Savaşa hazırız!

Körfez ülkelerince ablukaya alınan Katar'dan çarpıcı bir açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya