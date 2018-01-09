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Rusya ve İran Büyükelçileri çağrıldı

Rusya ve İran Büyükelçileri çağrıldı.24230
  • Giriş : 09.01.2018 / 20:26:00

Rusya ve İran Büyükelçileri'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

Akşam saatlerinde Ankara'da önemli dakikalar yaşandı. Rusya'nın ve İran'ın büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İdlip'deki gelişmelerden duyulan rahatsızlığın Rus ve İranlı muhataplara bildirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rejim birliklerinin İdlip gerginliği azaltma bölgesinin (GAB) güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde İdlip GAB sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görüldüğüne dikkat çekti.

MUHATAPLARIMIZA BİLDİRİLMİŞTİR

Rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesi basit bir ateşkes ihlali olmayıp, Astana'da üç garantörün varmış olduğu mutabakatın hilafına İdlip GAB sınırlarının ihlali olduğu vurgulanarak şunlar denildi:

"Bu çerçevede, rejimin İdlip GAB sınırlarını ihlalinden duyduğumuz rahatsızlık geçtiğimiz günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana’da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı muhataplarımıza bildirilmiştir.

"GÜÇLÜ İFADELERLE..."

Söz konusu ihlallerin sürmesi üzerine, son olarak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılarak bu konudaki tepkimiz ve rahatsızlığımız güçlü ifadelerle dile getirilmiş ve 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de düzenlenecek “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi”ne giden süreçte gerçekleşen sözkonusu ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edilmiştir. Aynı çerçevede, rejimin bir diğer garantörü olan İran’ın Ankara Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılmaktadır.

Söz konusu ihlal durumu Sayın Müsteşarımızın bugün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif’i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştır."

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