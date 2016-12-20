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Bakan: Sokağın adı Karlov olacak

Bakan: Sokağın adı Karlov olacak.15372
  • Giriş : 20.12.2016 / 11:55:00
  • Güncelleme : 20.12.2016 / 11:56:05

Hain saldırı sonrası Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak açıklama geldi.

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Dün Rus büyükelçi Andrey Karlov'a yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sonrası Rus Dışişleri bakanı Lavrov ve Çavuşoğlu birlik mesajı verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Karlov harika bir insandı. Adını hem Ankara'da hem kalbimizde yaşatacağız. Büyükelçilik sokağının adı 'Karlov' olacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ilk açıklama geldi. Lavrov, "İki ülke de terörle mücadelede kararlıdır" dedi.

Suikastle ilgili tüm detayların araştırılması gerektiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Büyükelçi Karlov'un cenazesi ve ailesi Rusya'ya getirilecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Karlov suiskatı sonrası şu açıklamalarda bulundu:

"Ben yoldayken sizin büyükelçiniz, bizim dostumuz Andrey Karlov’a terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Andrey Karlov, zor şartlarda bile görevini en iyi yapan önemli bir diplomattı. Rusya zaten her zaman en iyi diplomatlarını Ankara’ya gönderir, bu da ilişkilerimize verdiği önemi gösterir. Andrey Karlov, iyi bir diplomat olmanın yanı sıra harika bir insandı. En az Rusya, Rusya kadar Türkiye ve Türk halkı da üzgün. Rusya da Türkiye de biliyor ki terör saldırısının hedefi ilişkilerimize zarar vermek ve kat ettiğimiz hedefleri yok etmektedir. Rusya ve Türkiye bunun farkındadır ve buna izin vermeyeceğini defalarca vurgulamıştır."

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