Rusya'ya karşı NATO'dan ilk hamle
Eski Rus ajan ve kızının İngiltere'de zehirlenerek öldürülmesi sonrası gerilen ilişkilerde yeni gelişmeler yaşanıyor. 24 ülke Rusya'ya tepki olarak büyükelçilerini sınırdışı yaparken NATO'dan da ilk açıklama geldi.
DÜNYA genelinde 24 ülkenin, eski bir çifte ajanın İngiltere’de sinir gazı saldırısına uğramasından sorumlu tutulan Rusya’ya karşı koordineli tepki vererek çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından NATO da ek önlemleri devreye soktu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Rus görevlinin NATO nezdindeki akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu adımın Rusya'nın NATO üyesi ülkelerde yürüttüğü istihbari faaliyetlerin kısıtlanması anlamına geldiğini duyurdu. Öte yandan, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi nedeniyle topraklarından Rus diplomat ihraç edecek ülkelerin arasına İrlanda ve Moldova da eklendi.
NATO içindeki ve müttefik ülke başkentleri arasındaki yoğun danışmalar sonrasında alınan ek önlemler çerçevesinde, Rusya’nın NATO nezdindeki temsilciliğinin azami kapasitesinde de sınırlamaya gidildi. Bu çerçevede Rusya’nın misyonunda çalışabilecek azami kişi sayısı 30’dan 20’ye düşürüldü. Stoltenberg, 3 akreditasyon başvurusunun da bloke edildiğini duyurdu.
Stoltenberg, Rusya’ya karşı alınan önlemlerin bu ülkenin, diplomatlarını sınır dışı eden ülkelerde istihbarat çalışması yapmasını zorlaştıracağını söyledi.
TÜRKİYE DE ONAY VERDİ
NATO’da bir karar alınması için üye ülkeler arasında konsensüs gerekiyor. Bu da Rusya için devreye sokulan önlemlere bir NATO üyesi olan Türkiye’nin de yeşil ışık yaktığı anlamına geliyor. Ankara, aralarında ABD ve çok sayıda AB üyesinin de bulunduğu ülkelerce devreye sokulan koordineli sınır dışı kararına uymayacağını duyurmuştu.
SORUNLU İLİŞKİ
NATO’dan daha önce yapılan açıklamalarda, eski ajan Sergey Skripal ve kızına sinir gazı saldırısı yapılmasının sonuçları olacağı yönünde Rusya uyarılmıştı. NATO ile Moskova arasındaki ilişkiler Rusya’nın Kırım’ı topraklarına bağlamasından bu yana gergin bir seyir izliyor. Ukrayna ve Suriye’deki gelişmeler de NATO ve Rusya arasındaki gerginliği besleyen konu başlıkları arasında.
İRLANDA VE MOLDOVA DA HAREKETE GEÇTİ
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, "Bakanlığımız, Rusya'nın Dublin büyükelçisiyle buluştu ve kendisine diplomatik statüye sahip bir çalışanının akreditasyonunun Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin hükümlerine uygun olarak sonlandırılacağını bildirdi" dedi.
Moldova ise 3 Rus diplomatın istenmeyen adam (persona non grata) ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmesinin talep edildiğini duyurdu.
İngiltere, Kanada, ABD, Avustralya,14 AB ülkesi ve bazı Avrupa ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.
GÜRCİSTAN MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ'Nİ ÇAĞIRDI
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un, Moskova Büyükelçisini Sofya'ya istişareye çağırdığı bildirildi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Borisov'un, Rus çifte casus Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayına ilişkin Gürcistan'ın Moskova Büyükelçisi Boyko Kotzev'i telefonla arayarak Rusya, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun konuya dair tepkisini görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Borisov'un, Büyükelçi Kotzev'i konuyu istişare etmek üzere Sofya'ya çağırdığı kaydedildi
HÜRRİYET
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