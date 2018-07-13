Rusya, Yunan büyükleçiyi Dışişleri'ne çağırdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Rusya Büyükelçisi Andreas Friganas, 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve 2 diplomata da ülkeye giriş yasağı getirisiyle üzerine bakanlığa çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Yunanistan’ın 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesini kınadı.
Yunanistan, Makedonya’nın NATO’ya katılmasını sağlayacak bir anlaşmayı engellemeye çalışmaları iddiasıyla 2 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Yunanistan’ın 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesini kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yunan hükumetinin Rus karşıtı kararlar almasının arkasındaki sebep, Washington’dur” denildi.
HÜRRİYET
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