Rüya sona erdi, son bileti Hırvatistan kaptı!
2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finaline penaltı atışlarıyla kazanarak gelen iki ekip Rusya ve Hırvatistan karşılaştı. Hırvatistan penaltı atışlarıyla Rusya'yı eleyerek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.
2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finaline Hırvatistan, 90 dakikası 1-1, Beşişktaşlı stoper Domagoj Vida'nın da gol attığı uzatma dakikaları ise 2-2 biten karşılaşmada turnuvanın ev sahibi Rusya'yı penaltı atışlarıyla 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Penaltı atışlarına ise kaleci Subasic ve Akifeev damga vurdu.
Son 16 turunda Danimarka'yı penaltı atışlarıyla saf dışı bırakan Hırvatistan dengeli oyunuyla futbolseverler tarafından turnuvanın gizli favorisi olarak anılmaya başlamıştı. Hırvatistan çeyrek finalde de karşılaştığı Rusya'yı penaltı atışlarıyla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Hırvatistan, 1998'de 3. olduğu Dünya Kupası'ndan bu yana ilk defa yarı finale yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Rusya 31. dakikada Denis Cheryshev'in mükemmel golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol Cheryshev'in 2018 Dünya Kupası'ndaki 4. golü oldu. yediği golün ardından gol için yüklenen Hırvatistan, 39. dakikada Andrej Kramaric'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı ilk yarıya oranla daha düşük tempoda oynandı. Kalan dakikalarda her iki takımda eşitliği bozamadı ve 1-1'lik eşitlik sonucu karşılaşma uzatmalara gitti.
Karşılaşmanın ilk uzatma devresinin 100. dakikasında tunuvada yıldızlaşan Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida korner atışında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 2. uzatma devresinde Rusya bir kez daha beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşa Alan Dzagoev'in ortasına iyi yükselen Mario Fernandes topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında her iki kaleci de 1'er penaltı kurtarsa da Rusya'nın ikinci golünü atan Alan Dzagoev'in topu dışarıya göndermesiyle penaltılarda öne geçti ve üstünlüğünü koruyarak adını yarı finale yazdırdı.
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