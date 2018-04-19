Rüzgar Çetin'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Lüks arabası ile kaza geçiren ve 1 polisin şehit olmasına neden olan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'e 2011 yılında bir barda karıştığı kavga nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 2011'de "Kasten yaralama" suçundan Rüzgar Çetin hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek bu hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı verdi. Mahkeme, Çetin hakkında 5 yıllık denetim süresi koydu. Çetin, 5 yılllık dönem içerisinde herhangi kasıtlı bir suç işlemezse bu cezası düşecekti. Ancak 2 yıl sonra Rüzgar Çetin, Asmalımescit'te bir kavgaya karıştı. Bu olay nedeniyle Çetin, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak "Kasten yaralama ve SMS ile tehdit" suçlarından toplam 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Bu karar da kesinleşti.
5 yıllık süre içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarını ihlal etmesi üzerine Rüzgar Çetin hakkında verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası yeniden ele alındı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Rüzgar Çetin katıldı. İnşaat ve dekorasyon işleriyle uğraştığını belirten Çetin, "Mahkemenizde yargılandım. Mahkumiyetimde hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandığı doğrudur. Bana deneme süresi tanınmıştır. Fakat ben öngöremediğim, sakınamadığım şartlarda işlemediğim bir suçtan mahkum oldum. Orada da kendimi korumak için davrandım. Yoksa deneme süresi iyi halli geçirdim. Pişmanım" dedi.
1 YIL 8 AYLIK HAPİS CEZASI AÇIKLANDI
Mahkeme, sanık Rüzgar Çetin'in deneme süresini kurallarına uygun geçirmeyerek kasıtlı bir suçtan mahkum olduğunu ve bu mahkumiyetin kesinleştiğini belirterek eski verilen hükmün açıklanmasına karar verdi. Mahkeme, Çetin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kaldırarak daha önce yaralama suçundan verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmünü açıkladı.
TRT
DİĞER HABERLER
YSK sınavı ile ilgili YÖK'ten açıklama
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili YÖK'ten açıklama geldi.
Halisdemir davasında karar çıktı
15 Temmuz'da şehit edilen Halisdemir ile ilgili davadan karar çıktı.
FSM Köprüsü girişinde kaza meydana geldi!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde zincirleme kaza meydana geldi.
İçişleri Bakanı'nın konvoyu önünde kaza
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyunun önünde kaza yaşandı.
Çavuşoğlu: Büyükelçi Turgut Kural vefat etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi Turgut Kural ile ilgili açıklama yaptı.
Sevilen şair Cemal Safi hayatını kaybetti
Edebiyat dünyasının sevilen şairlerinden olan Cemal Safi hayatını kaybetti.