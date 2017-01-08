Rüzgar Çetin kız arkadaşıyla görüntülendi
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin alkollü olarak kullandığı aracı ile polis aracına çarparak bir polisin şehit olmasına neden olmuştu.
Olay sonrası cezaevinde kalan ve tahliye olan Rüzgar Çetin yaşananlar sonrası ilk kez kız arkadaşıyla görüntülendi.
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