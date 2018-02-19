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Rüzgar Çetin yeniden cezaevine girecek

Rüzgar Çetin yeniden cezaevine girecek.16827
  • Giriş : 19.02.2018 / 08:50:00

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin yeniden cezaevine girecek.

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Sepet Beşik

Lüks aracıyla yaptığı kaza sonucu 1 polisin şehit olmasına neden olan ve geçtiğimiz yıl cezaevinden çıkan Rüzgar Çetin, karıştığı kavga nedeniyle yeniden cezaevine girebilir.

2011’de ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Rüzgar Çetin’le ilgili mahkeme o dönem beş yıl içerisinde başka bir suç işlemezse bu cezanın kaldırılmasına karar vermişti. Ama Çetin, aradan 2 yıl geçmeden Asmalımescit’te karıştığı bir kavgadan ceza alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarını ihlal etti. Bu kararın kesinleşmesinin ardından ilk mahkeme Çetin hakkında yeniden karar vermek için duruşma yapılmasına karar verdi. Önümüzdeki günlerde görülecek duruşmada, Çetin’in yüzüne karşı daha önce verilen 1 yıl 8 aylık hükmün kararını okunacak. Çetin’in 7 gün içerisinde bu karara itiraz hakkı var. Bir üst mahkeme bu itirazı reddederse Çetin aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezasını yatacak. Bu karara itiraz için İstinaf ve Yargıtay yolları da kapalı.

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