Rüzgar Erkoçlar, düğün takılarını bozdurdu
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak magazin gündemine bomba gibi düşen ve Tuğba Beyazoğlu ile nikah masaına oturan Rüzgar Erkoçlar, düğünden saatler sonra kuyumcuya koşarak takılarını bozdurdu.
Düğünde giydiği kıyafetleri hâlâ üzerinde olan oyuncu, muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini görünce “Çekmeyin, kuyumcuya geldik” diyerek tepki gösterdi. Düğünde takılan takıları nakde çevirirken görüntülenmek istemeyen Erkoçlar, mağazanın kepenklerini yarıya kadar kapattırdı.
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