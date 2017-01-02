Ryan Babel artık resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş resmen açıkladı. Hollandalı yıldız oyuncu Ryan Babel ile görüşmelere başlandığı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna yazı gönderildi.
Kara Kartal'ın görüşmeye başladığını bildirdiği oyuncu Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Babel'e toplam 5.4 milyon euro garanti ücret ödenecek.
Babel'in alacağı ücret şöyle;
2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,
2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,
2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,
Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenecek.
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