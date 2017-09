Ryan Babel'den Fenerbahçe derbisi yorumu!

Futbolseverlerin gözü bu maça kilitlendi. Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları derbiden iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.BJK TV'ye açıklamada bulunan Babel, Fenerbahçe ile yapacakları maçın zor geçeceğini belirterek, "Beşiktaş formasıyla ilk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacağım. Kendimize güveniyoruz. Oradan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum." dedi.Sezonun ilk maçlarında tatmin edici bir Futbol sergileyemediklerini aktaran Babel, "Kardemir Karabükspor maçıyla yavaş yavaş istediğimiz noktaya gelmeye başladık. Zor bi?r deplasmandan galibiyetle döndük, bu da öz güvenimizi oldukça yükseltti. Üst üste 2 sene şampi?yon olduktan sonra bu seneni?n daha zor olacağını biliyorduk, çünkü rakipler bizden puan alabilmek için çok daha motive durumdalar." diye konuştu.Bu sezon gol sayısı olarak kendisine bir hedef belirlediğini anlatan Hollandalı futbolcu, "Hedefim var ama bunu medya ile paylaşmıyorum. Çünkü bu hedeflere ulaşamadığınızda iş size dönüyor, medya size 'kötü bir sezon geçirdin' diyor. Bu yüzden paylaşmıyorum. Gol atmak her zaman harika bir duygu. 10 kişi kaldığımız Kardemir Karabükspor maçını kazandıran golü atmak gerçekten özel bir duyguydu." ifadelerini kullandı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında deplasmanda Porto karşısında aldıkları galibiyetin önemine değinen Babel, "İyi başlamak her zaman çok önemli?di?r. Nerede olduğumuzu görme açısından Porto maçı çok değerliydi. Porto maçı bize çok iyi bir fikir verdi. Grubumuz çok dengeli. Her takımın şansı var." değerlendirmesinde bulundu.ŞAMPİY10