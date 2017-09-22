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Ryan Babel'den Fenerbahçe derbisi yorumu!

Ryan Babel'den Fenerbahçe derbisi yorumu!.16403
  • Giriş : 22.09.2017 / 08:22:00

Ryan Babel, Fenerbahçe derbisi öncesi bomba açıklamalarda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Futbolseverlerin gözü bu maça kilitlendi. Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Süper  Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları derbiden iyi bir sonuçla  ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

BJK TV'ye açıklamada bulunan Babel, Fenerbahçe ile yapacakları maçın  zor geçeceğini belirterek, "Beşiktaş formasıyla ilk kez Fenerbahçe deplasmanına  çıkacağım. Kendimize güveniyoruz. Oradan iyi bir sonuçla döneceğimize  inanıyorum." dedi.

Sezonun ilk maçlarında tatmin edici bir Futbol sergileyemediklerini  aktaran Babel, "Kardemir Karabükspor maçıyla yavaş yavaş istediğimiz noktaya  gelmeye başladık. Zor bi?r deplasmandan galibiyetle döndük, bu da öz  güvenimizi oldukça yükseltti. Üst üste 2 sene şampi?yon olduktan sonra bu  seneni?n daha zor olacağını biliyorduk, çünkü rakipler bizden puan alabilmek  için çok daha motive durumdalar." diye konuştu.

Bu sezon gol sayısı olarak kendisine bir hedef belirlediğini anlatan  Hollandalı futbolcu, "Hedefim var ama bunu medya ile paylaşmıyorum. Çünkü bu  hedeflere ulaşamadığınızda iş size dönüyor, medya size 'kötü bir sezon  geçirdin' diyor. Bu yüzden paylaşmıyorum. Gol atmak her zaman harika bir  duygu. 10 kişi kaldığımız Kardemir Karabükspor maçını kazandıran golü atmak  gerçekten özel bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında deplasmanda Porto  karşısında aldıkları galibiyetin önemine değinen Babel, "İyi başlamak her zaman  çok önemli?di?r. Nerede olduğumuzu görme açısından Porto maçı çok değerliydi.  Porto maçı bize çok iyi bir fikir verdi. Grubumuz çok dengeli. Her takımın  şansı var." değerlendirmesinde bulundu.

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