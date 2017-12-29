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S-400'de kontrol TSK'da olacak!

S-400'de kontrol TSK'da olacak!.28203
  • Giriş : 29.12.2017 / 17:55:00

S-400'lerle ilgili Savunma Sanayii Müşteşarlığı'ndan açıklama geldi.

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Savunma Sanayii Müşteşarlığı, Rusya ile Türkiye arasında imzaların atıldığı S-400'lerle ilgili bilgi verdi. Müsteşarlık, kontrolün tamamen TSK'da olduğunu belirtti ve ilk teslimatın 2020'de yapılacağını açıkladı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan S-400'le ilgili yapılan açıklamada, "Kontrolü tamamen TSK'da olacak" denildi.

Açıklamada, "Teknoloji işbirliği ve ortak geliştirme taahhütü anlaşmada var. İlk S-400 teslimatının 2020'nin ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor" denildi.

HABERTURK

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