S-400'de kontrol TSK'da olacak!
Savunma Sanayii Müşteşarlığı, Rusya ile Türkiye arasında imzaların atıldığı S-400'lerle ilgili bilgi verdi. Müsteşarlık, kontrolün tamamen TSK'da olduğunu belirtti ve ilk teslimatın 2020'de yapılacağını açıkladı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan S-400'le ilgili yapılan açıklamada, "Kontrolü tamamen TSK'da olacak" denildi.
Açıklamada, "Teknoloji işbirliği ve ortak geliştirme taahhütü anlaşmada var. İlk S-400 teslimatının 2020'nin ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor" denildi.
HABERTURK
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