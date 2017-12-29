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S-400'te imzalar tamam!

S-400'te imzalar tamam!.28203
  • Giriş : 29.12.2017 / 13:00:00

S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili Rusya ile Türkiye imzaları attı.

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Sepet Beşik

S-400 füze savunma sistemlerinde imzalar atıldı. Rus Savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Çemezov, sevkiyatın 2019 yılı sonunda başlayacağını açıkladı.

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