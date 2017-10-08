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S.Arabistan kraliyet sarayı önünde çatışma!

S.Arabistan kraliyet sarayı önünde çatışma!.14391
  • Giriş : 08.10.2017 / 14:06:00

Cidde’de bulunan Kraliyet sarayına silahlı saldırı düzenlendi.

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Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan kraliyet sarayına Cumartesi günü, 28 yaşında Suudi uyruklu ve Kalaşnikoflu, yanında 3 el bombası taşıyan bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Suudi resmi haber ajansı saldırganın Hyundai marka bir otomobilden inerek kraliyet muhafızlarının üzerine ateş açtığını duyurdu.

Suudi Arabistan'daki ABD büyükelçiliği daha önce mevcut bir saldırı tehdidine karşı ülkedeki vatandaşlarına uyarıda bulunmuştu. Elçilik yayınladığı kısa açıklamada "Polis faaliyetlerinin devam etmesi olasılığı nedeniyle Amerikan vatandaşlarına bölgede seyahat ederken dikkatli davranmaları önerilir" uyarısında bulunmuştu.

Uyarı, Suudi polis teşkilatının IŞİD ile bağlantılı bir "terör" hücresinin saklandığı bölgeye baskın düzenleyip iki kişiyi öldürüp, beşini tutukladıktan sonra yapılmıştı.

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