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Sinema sektörü 2017 senesinde rekor kırdı!

Sinema sektörü 2017 senesinde rekor kırdı!.16137
  • Giriş : 31.12.2017 / 11:45:00
  • Güncelleme : 31.12.2017 / 11:47:55

Sinema sektörü, hasılat rakamların 2017 yılında tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Büyüyen Beşik

2017 yılı sinema sektörü emekçilerinin oldu. Geride bırakmak üzere olduğumuz senede rekor kırıldı.

İşte geçen senenin en çok kazandıran ilk 5 film sıralaması:

- Recep İvedik 5 (7 milyon 437 bin 50)
- Ayla (5 milyon 287 bin 656)
- Aile Arasında (3 milyon 384 bin 109)
- Çalgı Çengi: İkimiz (2 milyon 798 bin 16)
- Hızlı ve Öfkeli (2 milyon 656 bin 286)

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