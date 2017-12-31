Sinema sektörü 2017 senesinde rekor kırdı!
2017 yılı sinema sektörü emekçilerinin oldu. Geride bırakmak üzere olduğumuz senede rekor kırıldı.
İşte geçen senenin en çok kazandıran ilk 5 film sıralaması:
- Recep İvedik 5 (7 milyon 437 bin 50)
- Ayla (5 milyon 287 bin 656)
- Aile Arasında (3 milyon 384 bin 109)
- Çalgı Çengi: İkimiz (2 milyon 798 bin 16)
- Hızlı ve Öfkeli (2 milyon 656 bin 286)
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