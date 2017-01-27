S&P'den sürpriz 'Türkiye' kararı!
Standard & Poor's, Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e düşürdü. "Yatırım yapılamaz" düzeydeki notu değiştirmedi.
Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü; "yatırım yapılamaz" düzeyde olan "BB" notunu değiştirmedi.
S&P'den yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının "yetersiz kalabileceği" uyarısı yapıldı.
S&P ayrıca Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2.0 ve 2017 yılında yüzde 2.4 büyüyeceğini öngördü.
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