Facebook Twitter Rss

Saadet Partisi'nde vekil sayısı düştü

Saadet Partisi'nde vekil sayısı düştü.6188
  • Giriş : 28.06.2018 / 09:43:00

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye yansıtılması sonucu Saadet Partisi'nde vekil sayısı düştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışındaki oyların Türkiye'ye yansıtılması sonucu Saadet Partisi'nde vekil sayısı düştü.

CHP listesinden seçime giren Saadet Partili altı adaydan üçü milletvekili seçildi ancak, yurt dışında kullanılan oyların Türkiye geneline yansıtılması sonucu  bu sayı ikiye düştü.

Kesin olmayan sonuca göre, İstanbul 3. Bölge 9. sıra adayı Nazır Cihangir İslam ile Konya 2. sıra adayı Abdulkadir Karaduman, CHP listelerinden ilk kez milletvekili seçilen isimler oldu.

İstanbul 1. Bölge 11. sıra adayı Hüseyin Emre Bağce ise yurt dışı oylar nedeniyle milletvekili seçilemedi.

SP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Karaduman, CHP çatısı altında Meclis'te bulunacak olmasına ilişkin, "Hakkın, hukukun, adaletin üstün tutulduğu her lokasyonda hizmet etmeye hazırız" dedi.

HÜRRİYET

Facebook cep telefonlarını dinliyor!

FETÖ okullarında çalışanlara operasyon

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Küçük İskender'e kanser teşhisi konuldu

Küçük İskender'e kanser teşhisi konuldu

Ünlü şair Küçük İskender'e kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

TSK, PKK'ya karşı 20 geçici üs kurdu

TSK, PKK'ya karşı 20 geçici üs kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı 20 geçici üs kurdu.

 

Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar durdu!

Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar durdu!

Atatürk Havalimanı'nda şiddetli yağmur nedeniyle uçuşlar durdu.

5 partiye 670 milyon TL verilecek

5 partiye 670 milyon TL verilecek

Yerel seçimlere hazırlık amacıyla 5 partiye 670 milyon TL verilecek.

 

Yeni vekil Alpay Özalan'ın babası uğurlandı

Yeni vekil Alpay Özalan'ın babası uğurlandı

Eski futbolcu ve yeni vekil Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti.

8 kaymakama FETÖ gözaltısı

8 kaymakama FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında 8 kaymakam gözaltına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya