Saadet Partisi'nde vekil sayısı düştü
24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışındaki oyların Türkiye'ye yansıtılması sonucu Saadet Partisi'nde vekil sayısı düştü.
CHP listesinden seçime giren Saadet Partili altı adaydan üçü milletvekili seçildi ancak, yurt dışında kullanılan oyların Türkiye geneline yansıtılması sonucu bu sayı ikiye düştü.
Kesin olmayan sonuca göre, İstanbul 3. Bölge 9. sıra adayı Nazır Cihangir İslam ile Konya 2. sıra adayı Abdulkadir Karaduman, CHP listelerinden ilk kez milletvekili seçilen isimler oldu.
İstanbul 1. Bölge 11. sıra adayı Hüseyin Emre Bağce ise yurt dışı oylar nedeniyle milletvekili seçilemedi.
SP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Karaduman, CHP çatısı altında Meclis'te bulunacak olmasına ilişkin, "Hakkın, hukukun, adaletin üstün tutulduğu her lokasyonda hizmet etmeye hazırız" dedi.
HÜRRİYET
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