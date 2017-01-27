Facebook Twitter Rss

Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e çağrı

Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e çağrı.28910
  • Giriş : 27.01.2017 / 15:47:00

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'e Saadet Partisi'nden sürpriz bir teklif geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Haluk Levent'in sosyal medya hesabı üzerinden takipçisiyle yazışması üzerine başlayan referandum konusu ile ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ünlü sanatçıya teklif geldi.

Süreç, Haluk Levent'in, Twitter adresinden, "Zaten konser işi bitti belediyelerde kara listedesin Hayır de gitsin zaten sana hayır demişler" diye yazan takipçisine yanıt vermesiyle başladı.Haluk Levent bu sözlere, "CHP'yi eleştire eleştire ordan da bittim. Ama Saadet Partisi var ona henüz laf etmedim belki gelir teklifler" diyerek karşılık verdi.

Levent'in beklediği teklif de geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Twitter adresinden Haluk Levent'in bu sözlerini alıntılayarak, "Haluk bey, biz sizi ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı biri olarak biliriz. Bir mensubumuz olarak kabul eder, teklifi zaid buluruz" diye yazdı. Bu yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş'ta büyük şok! Atiba sakatlandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ankara'dan Yunanistan'a sert tepki!

Ankara'dan Yunanistan'a sert tepki!

Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili verdiği karara Ankara'dan tepki geldi.

2 HDP'li vekil hakkında yakalama kararı

2 HDP'li vekil hakkında yakalama kararı

2 HDP'li vekil Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

Sürücü kurslarına hemzemin geçit dersi

Sürücü kurslarına hemzemin geçit dersi

MEB talimatı verdi. Sürücü kurslarına ek bir ders daha geliyor.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın fotoğrafı olay yarattı

Cübbeli Ahmet Hoca'nın fotoğrafı olay yarattı

Cübbeli Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün çocukluk fotoğrafı olay yarattı.

 

Reina yeniden açılacak mı?

Reina yeniden açılacak mı?

2017'nin ilk saatlerinde kana bulanan Reina'nın akıbeti belli oldu.

Hava destekli FETÖ operasyonu

Hava destekli FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da dev bir operasyon yapıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya