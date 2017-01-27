Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e çağrı
Haluk Levent'in sosyal medya hesabı üzerinden takipçisiyle yazışması üzerine başlayan referandum konusu ile ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ünlü sanatçıya teklif geldi.
Süreç, Haluk Levent'in, Twitter adresinden, "Zaten konser işi bitti belediyelerde kara listedesin Hayır de gitsin zaten sana hayır demişler" diye yazan takipçisine yanıt vermesiyle başladı.Haluk Levent bu sözlere, "CHP'yi eleştire eleştire ordan da bittim. Ama Saadet Partisi var ona henüz laf etmedim belki gelir teklifler" diyerek karşılık verdi.
Levent'in beklediği teklif de geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Twitter adresinden Haluk Levent'in bu sözlerini alıntılayarak, "Haluk bey, biz sizi ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı biri olarak biliriz. Bir mensubumuz olarak kabul eder, teklifi zaid buluruz" diye yazdı. Bu yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.
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