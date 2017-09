Saadet Partisi'nden hükümete sert eleştiri!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete sert bir mesaj geldi. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıklamasının ardından TEOG sınavının kaldırılmasını eleştirdi.Karamollaoğlu, “17 Milyon öğrencinin, 80 milyonluk ülkenin kaderi tek bir kişinin inisiyatifine bırakılamaz. Eğitim ciddi iştir. Televizyon programında değil, hükümet programında açıklanır" dedi.Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni göreve başlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hayırlı olsun dileğinde bulundu. Eğitim sistemindeki değişikleri eleştiren Karamollaoğlu, "15 yılda 5 kere eğitim sistemimiz değişmiş, 6 bakan değişmiş. Aynı iktidar ama beş kere sistem, 6 kere de bakan değişiyor. Bunu anlamak mümkün değil. İşin garibi her gelen bakan yeniden eğitim sisteminin tanzimine girişiyor, eskiyi yanlış bulduğunu ifade ediyor." diye konuştu.2016 eğitim raporuna göre, Türkiye'nin OECD ülkesi 38 ülke arasında 35'inci olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti: "Kıl payı sonunculuğu kaçırmışız. Bunu bu arkadaşlar da görüyorlar, çözemiyorlar. Sınavlar aldı başını gidiyor. Türkiye herhalde sınav sistemini en hızlı, en çabuk değiştiren ülkelerden bir tanesi. Burada başarılıyız. Bir ülkede aynı iktidar döneminde imtihan sistemi bu kadar değişebilir mi? Maalesef ki Cumhuriyet'in en çok yanılan ve yanılgısını itiraf eden bir iktidar ile karşı karşıyayız. İstisnasız her konuda yanılmışız dediler ama bu yanılma hakını başkalarına vermediler."TEOG sisteminin değiştiğini anımsatan Karamollaoğlu, "Biz başkanlık sistemine karşı gelirken sırf bu sebepten karşı çıktık. Türkiye'deki bütün politikalar tek bir kişinin insafına, inisiyatifine bırakılamaz. Bu şahsen Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterilen bir tepki değil. Sistem, anlayış yanlış. Biz TEOG'un kaldırılmasına karşı değiliz, bunun yapılış biçimine karşıyız" ifadelerini kullandı.Karamollaoğlu şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanı, sanki başkası getirmiş gibi, ‘Böyle şey mi olur’ dedi ve TEOG’un kaldırılacağını açıkladı. Ama Başbakanın haberi yok, Milli Eğitim Bakanı'nın haberi yok, Müsteşarın, Talim Terbiye’nin, TBMM ’nin haberi yok. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin haberi yok. Tek akıl, Tek karar... İşte biz başkanlık sisteminin muhtevasına da bu yüzden karşı çıktık. 17 Milyon öğrencinin, 80 milyonluk ülkenin kaderi tek bir kişinin inisiyatifine bırakılamaz. Eğitim ciddi iştir. Televizyon programında değil, hükümet programında açıklanır. Sanki rüyada görmüş gibi, akşam başka bir sistemle uyuyup, sabah bambaşka bir sistemle uyanılmaz. Bu yüzden biz diyoruz ki, değişmesi gereken artık sınav sistemi değil bu anlayışın bizzat kendisidir.”Karamollaoğlu, TEOG'un kaldırılması tekfinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmesi gerektiğini savundu.Dış politikaya da değinen Karamollaoğlu, "Amerika, Rusya ve Çin'le dostluk kurmamız tabiidir ama ülkemizin güvenliğini bunlara emanet etmemiz mümkün olmaz" dedi. Karamollaoğlu, Türkiye'nin kendi sanayisini ve teknolojisini geliştirmeden, kendi silahlarını üretmeden hiçbir zaman dış politikada etkili olamayacağını belirtti. Kuzey Irak'taki referandumun yaklaştığını, herkesin bu referanduma karşı olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "İsrail bu referandumu destekleyen tek ülke. İsrail'in ipiyle kuyuya inilmez. İsrail'in destek verdiği her proje mutlaka o ülke için ölüm vesilesidir" diye konuştu.Karamollaoğlu, referandumun yapılmasından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.HÜRRİYET