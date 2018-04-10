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Saadet Partisi'nden 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'ittifak' açıklaması.6188
  • Giriş : 10.04.2018 / 17:34:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması geldi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti ile ittifak yapacakları konusunda çarpıcı sözler sarfetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "İYİ Parti ve Demokrat Parti ile İlkeler bazında bir ittifak var. İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra. Şu anda bir seçim atmosferi var ama seçim kararı alındıktan sonra verilecek bir karardır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü  dolayısıyla Balgat'taki 10 Nisan Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Polislerle tokalaşıp tebriklerini ileten Karamollaoğlu, merkezden  ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  "İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın 'Saadet Partisi ve Demokrat  Parti ile ilkeler bazında anlaştık' sözlerinin" hatırlatılması üzerine  Karamollaoğlu, "İlkerler bazında ittifak olduğunu epey önce biz de söyledik.  İlkeler bazında bir ittifak var. İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir  şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra. Şu anda bir seçim atmosferi  var ama seçim kararı alındıktan sonra verilecek bir karardır." yanıtını verdi.

Önümüzdeki günlerde, kurultaylarını yapan CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tebrik ziyareti  gerçekleştireceğini belirten Karamollaoğlu, bu ziyaretlerde partisinin  fikirlerini paylaşacaklarını söyledi.

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