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Saadet Partisi'nden 'Maltepe Mitingi' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'Maltepe Mitingi' açıklaması.6188
  • Giriş : 06.07.2017 / 19:18:00
  • Güncelleme : 06.07.2017 / 19:23:55

CHP'nin Maltepe'de düzenleyeceğini açıkladığı mitinge katılıp katılmama konusunda Saadet Partisi'nden açıklama geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe'de düzenlemeyi planladığı mitinge Saadet Partisi'nin de katılacağını açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'a Saadet Partisi'nden cevap geldi. Saadet Partisi adına açıklamayı İstanbul İl Başkanı Birol Aydın yaptı.

Aydın yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bugün bazı basın yayın organlarında CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın, Maltepe'de yapacakları mitingle ilgili olarak 'Mitinge Saadet Partisi de katılacak' şeklinde bir açıklaması olduğu görülüyor. Bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Saadet Partimizin söz konusu mitinge katılım konusunda alınmış bir kararı ve herhangi bir açıklaması olmamıştır.

Konuyla ilgili Genel Merkezimizin açıklamaları dışında herhangi bir beyana itibar edilmemesi hususunda gerek basının, gerekse kamuoyunun hassasiyeti önemlidir."

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