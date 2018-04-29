Saadet Partisi'nden YSK'ya 'yurt dışı' itirazı
Yurt dışında yaşayan milyonlarca seçmenin Cumhurbaşkanı adayı gösterememesine Saadet Partisi'nden itiraz geldi. Saadet Partisi, resmi yazıyla başvurduğu Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) konuyla ilgili düzenleme yapmasını talep etti.
Parti, yurt dışındaki seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı gösterememesinin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek, YSK'dan kolaylaştırıcı düzenleme beklediğini kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılmasına karar verilmiş, YSK konuyla ilgili çalışmalarını tamamlayarak seçim takvimini ve seçim sürecinde uyulması gereken yasakları açıklamıştı.
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