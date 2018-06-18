Saadet'ten 24 kişi AK Parti'ye geçti
Saadet Partisi Kars Milletvekili Adayı Sezgin Yıldız, Kağızman ilçe Başkanı Mehmet Karataş ve beraberindeki 24 kişinin AK Parti'ye geçtiği öğrenildi.
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