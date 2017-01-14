Facebook Twitter Rss

Saat 00.00 itibariyle yasak kaldırıldı

Saat 00.00 itibariyle yasak kaldırıldı.24422
  • Giriş : 14.01.2017 / 08:22:00

Lice ve Hani'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlardan vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için ilan edilen sokağa çıkma yasağının 00.00 itibariyle kaldırıldığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen örgüt mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon yapılan bölgelerde, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 12 Ocak'ta saat 05.00’ten itibaren duyurulan yasaklama kararının, 14 Ocak saat 00.00’dan itibaren kaldırıldırıldığı kaydedilen açıklamada, yasağa uyan vatandaşlara teşekkür edildi.

TBMM'de mikrofon için özel ekip!

Reina saldırganı hala bulunamadı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fırat Kalkanı için sayı verildi

Fırat Kalkanı için sayı verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.

TBMM'de 'soykırım iddiası' kavgası

TBMM'de 'soykırım iddiası' kavgası

Meclis'te 'soykırım iddiaları' büyük bir tartışmaya neden oldu.

 

Uçakta başlayan kavga İstanbul'da bitti

Uçakta başlayan kavga İstanbul'da bitti

Middle Eastern Airlines'a ait Beyrut-Londra seferini yapan uçakta çıkan kavga nedeniyle uçak İstanbu

İstanbul'da bina çöktü: 1'i çocuk 2 ölü

İstanbul'da bina çöktü: 1'i çocuk 2 ölü

Zeytinburnu'nda boş bir bina çöktü. Çöken binanın 7 katlı olduğu öğrenildi.

 

68 bin sosyal medya hesabı incelendi

68 bin sosyal medya hesabı incelendi

Sosyal medya hesaplarından yapılan terör paylaşımları için inceleme başlatıldı.

Bina yapımında devrim gibi karar!

Bina yapımında devrim gibi karar!

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, çok önemli bir karara imza attı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya