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Saatler geri alınacak mı? Açıklama geldi

Saatler geri alınacak mı? Açıklama geldi.18016
  • Giriş : 27.12.2016 / 15:23:00
  • Güncelleme : 27.12.2016 / 15:23:49

Vatandaşın hayatını zorlaştıran saat uygulaması için hükümetten açıklama geldi.

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Öğrencilerin ve çalışanların karanlıkta kalkıp yola çıkmasına neden olan ve vatandaşın isyan ettiği uygulama için Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi.

Hükümet adına konuşan Numan Kurtulmuş, yaz saati uygulaması ile ilgili konuştu ve saatlerin geri alınması gibi bir çalışma olmadığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bakanlar kurulu toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, Kurtulmuş'a, saatlerin yeniden geri alınıp alınmayacağı soruldu. Kurtulmuş bu soruyu, ''Öyle bir çalışmamız yok, geriye alma gibi bir niyetimiz yok.'' şeklinde yanıtladı.

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