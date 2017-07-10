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Saba Tümer'şok! İntihara etti

Saba Tümer'şok! İntihara etti.42485
  • Giriş : 10.07.2017 / 08:34:00

Ünlü sunucu Saba Tümer'in eski eniştesi Hasan Yaman intihar etti.

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Ünlü sunucu Saba Tümer'in eski eniştesi Hasan Yamaç, Çeşme'de başına tabanca ile ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Yamaç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kanlar içerisinde kalan Yamaç, zağrılan ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yamaç, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yamaç'ın hayati tehlikesi devam ettiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirildi.

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