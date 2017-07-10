Saba Tümer'şok! İntihara etti
Ünlü sunucu Saba Tümer'in eski eniştesi Hasan Yamaç, Çeşme'de başına tabanca ile ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Yamaç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kanlar içerisinde kalan Yamaç, zağrılan ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yamaç, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yamaç'ın hayati tehlikesi devam ettiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
CHP yürüyüşüne kaç kişi katıldı?
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği mitinge kaç kişinin katıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı açıkladı!
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri!
Suriye sınırında güvenliğin artırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Erzincan'da askere saldırı: 3 asker yaralı
Erzincan'da terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelelerini sürdüren askerlerin araçlarının geçişi sırası
Teröristler polise saldırdı: 2 terörist etkisiz
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polise saldırmak isteyen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Beşiktaş'taki tarihi binada korkutan yangın!
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ve restoran olarak işletilen 4 katlı tarihi binada yangın çıktı.