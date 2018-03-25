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Sabaha karşı feci kaza: 5 ölü

Sabaha karşı feci kaza: 5 ölü.21934
  • Giriş : 25.03.2018 / 08:07:00

Denizli’nin Tavas İlçesi’nde, sabaha karşı katliam gibi bir kaza meydana geldi.

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Denizli'de sabaha karşı korkunç bir kaza meydana geldi.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Karayolu Sarıabat Mahallesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Denizli’den Tavas’a giden ve iddiaya göre Mehmet Bayraktar’ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktıktan sonra yolun kenarındaki gölete yuvarlandı.

İçerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobil ters dönüp suya gömülürken, önde yolcu konumunda bulunan Muharrem Çineli, kendi imkanlarıyla önce otomobilden sonra da göletten çıkmayı başardı. Ardından yola çıkan Çineli, diğer sürücülerden yardım istedi.

'5 ARKADAŞIM OTOMOBİLDE'

5 arkadaşının daha otomobilin içinde olduğunu söyleyen Çineli, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çineli’nin otomobilde 5 kişi daha olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri vinçle gölet içindeki otomobili çıkardı. Yapılan kontrolde, Emin Çotul, sürücü Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül ve Süleyman Tahancıoğlu’nun cesetleri otomobilin içinde bulunurken, otomobilin içerisinde bulunamayan Kamil Kocamanoğlu’nun cesedi de dalgıçlar tarafından gölde bulunarak çıkarıldı.

Cesetler savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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