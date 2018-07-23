Sabaha karşı korkutan depremler!
Türkiye sallandı. Burdur'da 4,7 ve Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Burdur'da saat 05.40'ta meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi ve büyüklüğü 4.7 olarak ölçülürken, 14 dakika sonra Antalya merkezli bir deprem daha kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Burdur Kavak-Yeşilova merkezli bir deprem meydana geldi.
Kavak-Yeşilova merkezli saat 05.40'ta meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi ve büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde ise saat 05.40'ta meydana gelen depremin merkez üssü Yeşilova olarak belirtilirken büyüklüğü ise 4.6 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 05.54'te de Akdeniz merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 31 kilometre altında medana gelen depremin merkez üssünün Kumluca'ya 46 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
DİĞER HABERLER
Komşuya beyzbol sopalı saldırıya hapis cezası
Komşusuna beyzbol sopasıyla saldıran adama 5 ay hapis cezası verildi.
Adnan Oktar için 7 yaşındaki oğlunu terk etti!
Operasyonda gözaltına alınıp sorgulanan M.K. isimli kadının, Adnan Oktar için oğlunu terk ettiği öğr
Şişli'yi karıştıran olay!
Şişli'de bir anne, oğluna uyuşturucu madde sattığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak yaraladı.
Son 2 günde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hain örgüt PKK ile mücadelesi amansız bir şekilde sürüyor.