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AK Partili Şaban Dişli'den fezleke açıklaması

AK Partili Şaban Dişli'den fezleke açıklaması.13713
  • Giriş : 04.05.2017 / 12:24:00
  • Güncelleme : 04.05.2017 / 12:24:50

Şaban Dişli, kendisi ile ilgili hazırlanan fezleke hakkında açıklama yaptı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'den fezleke ile ilgili açıklama geldi. Dişli, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili  fezlekenin şahsı üzerinde yapılan ince bir siyasi itibarsızlaştırma çalışmasının devamı olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Şaban Dişli dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki fezlekenin konusunun, 6 ay önce telefonla tehditle suçlanması olduğunu belirterek, hakkında şikayette bulunan kişi hakkında, yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle karşı dava açtığını kaydetti.

Şaban Dişli açıklamasında şöyle dedi:

"Söz konusu fezlekenin gündeme geliş tarihi ve şikayeti yapan kişinin yakın ilişkileri göz önüne alındığında, atılan adımın son zamanlarda şahsım üzerinde yapılan ince bir siyasi itibarsızlaştırma çalışmasının devamı niteliğinde olduğu görülmektedir. Bu kampanyayı yürütenler ile adalet önünde hesaplaşacağız. Ayrıca, değerli basınımızın yargısız infaz yaparcasına 2 gündür yazıp çizdiklerini kamu vicdanına havale ediyorum"

Geçen yıl Eylül ayında AK Parti Sakarya eski İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erturan, Şaban Dişli’nin kendisini telefonla arayarak tehdit ettiğini öne sürerek Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

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