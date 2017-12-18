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Sabancı ailesinin genç üyesi 100 kilo verdi

Sabancı ailesinin genç üyesi 100 kilo verdi.25106
  • Giriş : 18.12.2017 / 15:41:00
  • Güncelleme : 18.12.2017 / 15:43:03

Sabancı ailesinin genç üyesi Faruk Sabancı, tam 100 kilo verdi.

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Sepet Beşik

2004 yılında hayata gözlerini yuman Mehmet Sabancı'nın DJ oğlu Faruk Sabancı, fazla kilolarına veda etti. 1 yılda 100 kilo veren Sabancı'yı görenler tanımakta güçlük çekiyor.

"En büyük hedeflerimden birini gerçekleştirdim" diyen Faruk Sabancı'nın ikinci hayali müzik dünyasına dair. 16 yaşından beri dünyaca ünlü festivallerde DJ'lik yapan Faruk Sabancı, 2018'de çıkaracağı single için stüdyoya girdi. Faruk Sabancı, "Grammy Müzik Ödülü'nü almak istediğini söyledi.

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