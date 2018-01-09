Sabancı'nın torunu asgari ücretle çalışıyor
Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa, asgari ücretle çalışıyor. Melissa, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ve Eran Tapan'ın kızı.
STAR
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