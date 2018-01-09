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Sabancı'nın torunu asgari ücretle çalışıyor

Sabancı'nın torunu asgari ücretle çalışıyor.17242
  • Giriş : 09.01.2018 / 12:12:00
  • Güncelleme : 09.01.2018 / 12:23:01

Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın torunu asgari ücretle çalışıyor.

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Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa, asgari ücretle çalışıyor. Melissa, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ve Eran Tapan'ın kızı.

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