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Sabri, Galatasaray'dan sözleşme bekliyor

Sabri, Galatasaray'dan sözleşme bekliyor.18090
  • Giriş : 16.01.2017 / 10:40:00

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'dan yeni sözleşme bekliyor.

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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, yeni sözleşme için sarı-kırmızılı yönetimden haber bekliyor.

Bruma ve Yasin'in cezalı olduğu Atiker Konyaspor deplasmanında sağ açıkta başlayan Sabri Sarıoğlu görevini yaptı ve attığı kritik golle G.Saray'ın Konya'da kazanmasını sağladı. Lig başlamadan önce 1 milyon 250 bin Euro'ya 1 yıllığına imza atan Sabri yeni sözleşme için yönetimden de haber bekliyor.

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Galatasaray A Takımına geldiği 2002-2003 sezonundan beri 10 oyuncuyla girdiği rekabeti kazanan kaptan, Serkan Kurtuluş, Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes ve Luis Cavanda gibi isimlerden formayı almayı başardı.

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