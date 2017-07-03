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Sabri Sarıoğlu ile anlaşma sağlandığı açıklandı

Sabri Sarıoğlu ile anlaşma sağlandığı açıklandı.16528
  • Giriş : 03.07.2017 / 08:16:00

Tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

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Uzun yıllardır Galatasaray forması ile sahalarda ter döken Sabri Sarıoğlu ile ilgili Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den açıklama geldi.   

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Rumen defans  oyuncusu Cristian Sapunaru, Bursaspor'dan ayrılan Şamil Çinaz ve  Şilili orta  saha Gonzalo Espinoza ile anlaştıklarını belirtti. Bedir, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada daha önceden anlaşmaya  vardıkları Romanya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Sapunaru ile 31 yaşındaki ön  libero Şamil Çinaz'ın bu gece Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacaklarını  kaydetti.

Anlaşmaya varılan Espinoza'nın ise yarın akşam geç saatlerde  Kayseri'de olacağını dile getiren Bedir, "Sabri Sarıoğlu konusunda baştan beri  gelişme var. Bizimle sıcak ilişkileri olan bir kardeşimizden en son aldığımız bir  bilgide bir pürüz olmadığı öğrendik. Ama imza atmadan hayırlı olsun demeden bir  şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

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